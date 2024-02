Terelu Campos se derrumba en 'Bake off' tras recordar el último cumpleaños de María Teresa

La tercera entrega de 'Bake Off: Famosos al horno', no ha transcurrido de la mejor manera para Terelu Campos. La prueba de fantasía exigía que los afamados concursantes tuvieran que elaborar una tarta de cumpleaños que siempre hubiesen querido cuando eran pequeños. Un reto que emocionaba a los participantes, recordando su infancia y sintiendo la nostalgia de los que ya no están.

"Divertíos, sacad esos niños que tenéis dentro porque os podéis inspirar en cualquier cosa. Tenéis que cocinar como cuando erais niños", les comunicaba Paco Roncero. Sin embargo, los concursantes no pudieron dejarse llevar por alegría por la nostalgia de recordar a sus seres queridos.

Marc Clotet se emocionaba al recordar a su abuela Teresa, Rocío Carrasco rompía en llanto tras recordar su infancia y Terelu Campos, no podía evitar la reciente muerte de su madre, María Teresa Campos. De hecho, para decorar su tarta, escogió un número de velas muy especial para ella.

"Tiene ocho velas en el círculo de fuera por que yo he cumplido 58...", decía antes de romper en lágrimas. "No puedo, perdón, hace muy tiempo", avanzaba, "Dentro hay dos velas porque 82 fue su último cumpleaños", revelaba. "Ya no es solo perder una merder, sino una madre como mi madre", detallaba una Terelu emocionada. "Tengo un privilegio que es poder verla en la tele, en las revistas, cada vez que se la recuerda, pero tiene su parte mala y es que verla produce dolor", añadía la presentadora.