Terelu Campos da por rota la relación con sus excompañeros de 'Sálvame'

Los últimos meses de Terelu Campos no están aportándole demasiada estabilidad laboral y familiar. Después de la cancelación de 'Sálvame', la televisiva fichó por Netflix junto a varios de los tertulianos de Telecinco. No obstante, si bien parecía que los colaboradores iban a permanecer juntos, la relación entre ellos se encuentra rota.

Por otra parte, la hija de María Teresa Campos tampoco atraviesa una buena situación económica. "Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en su bienestar", comenzaba explicando. La presentadora ha llegado a afirmar que hace "malabarismos para sobrevivir", aunque todavía se permite algún lujo.

"Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud. Nunca he tenido 50.000 euros en el banco", indicaba sobre sus finanzas. Por si fuera poco, una persona todavía le debe una importante cantidad económica: "Me debe un dinero que no sobrepasa los 10.000 euros. Mi hija siempre me dice que si necesito algo, se lo diga".

Finalmente, tampoco guarda relación con sus excompañeros de 'Sálvame'. Belén Esteban, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y María Patiño se sumaron al proyecto de 'Ni que fuéramos', mientras Terelu Campos se ha mantenido al margen: "Me estás poniendo verde y vas sembrando porquería y mierda, ¿y me tengo que quedar yo con cara de gilipo***s y llamarte para la misa? Luego se dan golpes en el pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre", aseguraba sobre ellos.

De esta forma, la relación entre el antiguo equipo de Mediaset parece estar rota: "Yo no te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Si me dicen esas cosas, entonces no me digan que me quieren. No voy mendigando cariño, tengo buenísimos amigos. Me parece cruel y perverso como usan a mi hija para atacarme".