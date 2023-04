Terelu Campos revela su relación con este conocido directivo del Real Madrid

La revista Semana publico este miércoles donde aparecían juntos Terelu ha roto su silencio

Terelu Campos protagonizaba la portada de la revista 'Semana' este miércoles, acompañada de su nueva ilusión, con la que habría disfrutado de una "romántica cita para dos" en un conocido restaurante de La Moraleja.

Desde Diario As, se reconoció la identidad de su acompañante: se trataba de José Luis Sánchez, director del Área Social del Real Madrid y uno de los hombres más fuertes de Florentino Pérez.

Cuando salió la información Terelu optó por guardar silencio ante los rumores sobre su vida sentimental, hace años que la colaboradora televisiva se ha vuelto celosa de su intimidad y no hace demasiadas declaraciones respecto su vida sentimental. Pero esta vez, cansada de los rumores ha decidido romper su silencio y aclarar su vínculo con el directivo.Desde Sálvame, Terelu ha confirmado que: “El director de la revista ‘Semana’ sabe que es incierta la información que dan. Se la han colado”, empezaba diciendo la colaboradora. Y además, ha desvelado más detalles sobre su relación con Jose Luis.

“Él entró con mi conductor, entra conmigo al garaje. Mi conductor sube conmigo a mi casa porque quién me conoce sabe que no puedo subir sola en una ascensor”, explicó. “Sube al edificio, lo baja y lleva a mi acompañante a su casa”, añadió, con el objetivo de explicar el porqué de la fotografía y desmentir la supuesta cita.

Nada más que amistad

Parece que no se trata de la nueva ilusión amorosa de Terelu, pero José Luis Sánchez, forma parte de su círculo de amigos: “Es un amigo y salgo con amigos, claro que sí. Me podríais sacar con cada amigo... Tengo poco que decir. Solo que me gustaría que se le dejase en paz”, zanja la televisiva.