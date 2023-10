Es tendencia y tú también quieres: cómo hacer carteles de películas Disney con la IA y una fotografía tuya

En Twitter (X a partir de ahora) se ha vuelto tendencia la creación de carteles de películas Disney usando la IA

Es habitual que en Twitter, ahora conocido simplemente como X, los usuarios creen 'trends' o tendencias con las que poner de moda determinadas acciones. En las últimas horas, si has accedido a esta popular red social, habrás encontrado muchísimas fotografías de carteles de películas Disney creados con inteligencia artificial (IA) con fotografías propias o de famosos.

Así, es posible encontrar carteles de películas Disney de muchos concursantes del Benidorm Fest o de representantes de España en Eurovisión; pósteres siguiendo el estilo de las cintas de la productora acerca de cantantes de éxito (por ejemplo Rosalía) o simplemente carteles creados a través de fotografías de los propios tuiteros. ¿Y cuáles son los pasos a seguir?

Cómo crear un póster de una película Disney utilizando la IA

Utiliza Bing Image Creator, una herramienta alimentada con los datos del software DALL-E3 de Open AI, disponible en el navegador o en forma de app. Crea una cuenta. Escribe en el cuadro de texto la descripción de la imagen que quieras obtener en inglés.

Este último paso es importantísimo, y por eso debes ser muy certero en las palabras que utilices. Por ejemplo, "Create a 3D Pixar movie poster style with...". Si no eres claro en el mensaje, la herramienta no comprenderás lo que estás diciendo o creará una imagen diferente a la que habías solicitado.