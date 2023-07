La tarotista pariente del Papa Francisco recibe a su cita con el tarot: "¿Te las tiro?"

Gloria ha venido a 'First Dates' asegurando que es familia del Papa El tío Juanan se ha quedado prendado de su cita

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El tío Juanan ha venido a ‘First Dates’ buscando a una mujer que le siguiese el ritmo, Juanan vivió la vida intensamente de joven tenía un grupo de música, fue cantante y vivió en una comuna hippie pero "lo de hacer el amor y no la guerra, también aburre" le ha contado a Sobera.

Algo que ha desatado la sorpresa del presentador: "¿Alguien se cansa de hacer el amor?" le ha dicho entre risas. Ahora, Juanan tiene un bar musical en San Sebastián de los Reyes (Madrid), llamado 'La Cabaña del Tío Juanan' y se ha ganado el mote.

Gloria, por otra parte, también tiene una vida interesante, ha entrado en el restaurante con un maletín lleno de piedras sensoriales y cartas del tarot para conocer a su cita, y ha desvelado un dato que ha dejado boquiabierto hasta al presentador: "Es tarotista y una persona sensorial que comparte apellido y familia con el Papa Francisco".

Una información que no suele airear, pero que ha sorprendido a Matías y que le ha llevado a Carlos Sobera ha pedirle que le gestionara una cita con su santidad, pero “eso no es posible, no me recibe ni a mí”.

Gloria le ha explicado a Juanan que trabajaba en una santería en el centro de Madrid pero se echó las cartas y le salió que tenía que cambiar su vida por eso ahora vive en Barcelona. Por otra parte, Juanan está muy ocupado con su local y las dificultades laborales pasarían facturas en su relación.

Él ha insistido en el trabajo le quitaba casi todo su tiempo y ella ha visto casi imposible que pudiera encontrar el amor mientras siguiera con ese ritmo laboral, por lo que Gloria le ha dicho a su cita que eso lo arreglaban las cartas: "¿Te las tiro?", pero él ha preferido seguirla conociendo aunque la distancia convertíria lo suyo en un amor imposible, y se han ido separados a sus casas.