Tamara Gorro explota tras los rumores sobre su reconciliación con Ezequiel: "Hasta aquí"

La influencer ha estallado contra los haters

Tamara Gorro se ha hartado de los rumores de reconciliación con Ezequiel y no ha podido evitar pronunciarse en las redes: "Que no me escondo de nada, no tengo por qué", con estas palabras Tamara Gorro ha zanjado los rumores sobre su reconciliación con Ezequiel a través de varios stories en Instagram.

La influencer ha pedido perdón a su "familia virtual", pero no ha tenido remordimiento para callar a los hateres. A raíz de un vídeo publicado en las redes sociales donde se confirma que, a pesar de que la colaboradora de 'Y ahora Sónsoles' negó haber vuelto con su exmarido, estaban disfrutando de unos días en Roma:

"Solos paseando y cogidos del brazo. Aquí hay tema... pero vamos" han sido los comentarios que han llegado a Tamara tachándola de solo querer protagonismo y que por eso no cuenta que se podrían haber dado una segunda oportunidad.

"A mí lo que me flipa después de ver las fotos en Roma es como hacen turismo con esos tacones y en una ciudad como Roma". "Nunca se han separado. Ella con su afán de protagonismo quiere volver a casarse con invitados de más caché que en la primera boda. El de hecho se lo pidió, pero ¿qué sentido (precio/interés) tiene una boda si ya están casados? Solución: nos "separamos" y nos volvemos a casar. Al tiempo amiguis", han sido algunos de los comentarios.

Tamara Gorro explota en redes

Afirmando que ha escrito y borrado varios textos una y otra vez, Tamara Gorro ha hecho una pausa en sus vacaciones y se ha puesto delante de la cámara: "Hace un tiempo para mí el suficiente decidí que las redes sociales iban a a dejar de ser una presión para mí. Llega un punto que si no las controlas te llegan a superar", empezaba diciendo.

"Yo no me escondo, lo que quiera hacer lo hago porque me da la gana. ¿Hago daño a alguien? Esto va para los cotillas y va a ser la última vez que me pronuncie", ha añadido en tono enfadado.

"Yo estoy divorciada: juzgado, papel y juez, no separada. Soy una persona soltera igual que Ezequiel. De ahí en adelante no tengo porque decir nada. Quien quiera pensar que hemos vuelto, allá tú, piénsalo eres libre. Adelante", continuaba, dando paso a sus disculpas hacia su familia virtual.

"No voy a publicar nada más estos días porque no me apetece. Me voy a disfrutar con Eze", concluía.