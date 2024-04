Tamara Falcó revela en el 'El Hormiguero' la prohibición que le ha hecho a Íñigo Onieva

'El Hormiguero' cuenta desde un tiempo con una sección imprescindible para el programa de entretenimiento. La popular tertulia, encabezada por Pablo Motos y acompañado por colaboradores como Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó, deja opiniones polémicas e interesantes sobre el mundo de la actualidad.

Además, los tertulianos también revelan datos de su vida personal de vez en cuando, como esta vez en la que han comentado sus vacaciones de Semana Santa. En este caso, la marquesa de Griñón ha sorprendido a sus compañeros con su testimonio y la prohibición que le ha puesto a su marido.

La hija de Isabel Preysler ha pasado sus vacaciones en casa, "en recogimiento y oración". Tamara Falcó nunca ha escondido su fe en la religión cristiana, por lo que esta Semana Santa es una fecha especial para ella. Un recogimiento que su marido estuvo a punto de romper, pero que ella no permitió.

"Íñigo quería invitar a unos amigos y no le dejé, le dije que se fuera a otro sitio con ellos, mi casa estaba en recogimiento". Una declaración con la que no ha dejado lugar a dudas en que la marquesa no duda en prohibirle a su marido algo que vaya a interrumpir unos días tan señalados.