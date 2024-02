Tamara Falcó revela la faceta más dura de Isabel Preysler como madre

La marquesa de Griñón se ha sincerado por primera vez sobre la relación con su madre, Isabel Preysler. Tamara Falcó asegura que le ha beneficiado en el momento que se percató que todo lo que le decía su madre era "por su bien". Así lo expresaba durante el programa 'El Novato', presentado por Joaquín.

"Mi madre es una persona muy perfeccionista. Tienes que desarrollar mucho tu personalidad para que el perfeccionismo de tu madre no te afecte. Es algo que yo he trabajado mucho". Falcó explicaba que actualmente tiene una buena actuación con su madre, gracias a que ha sabido adaptarse a la perfección que busca la Preysler.

En este contexto, la colaboradora de 'El Hormiguero' volvía a revelar la faceta más dura de Isabel Preysler como madre. Los tertulianos de actualidad del programa de Pablo Motos hablaban sobre la maternidad, cuando la marquesa de Griñón confesó que su madre es muy perfeccionista y que por esta razón, "le cuesta decir cosas bonitas".

Tamara Falcó recordó una anécdota de su infancia para ejemplificar lo que detallaba. "Me estaba quedando bajita y me llevó al médico de crecimiento", explicaba. Según cuenta Tamara, su madre le comentaba al doctor "que con esa cara y esa naricita, es una pena que se quede bajita". Una frase que, hasta el día de hoy, Tamara recuerda como "de las pocas veces que recuerdo que mi madre me dijera tantas cosas bonitas".