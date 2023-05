Susi Caramelo protagoniza una sonada bronca al equipo de maquillaje de 'Tu cara me suena'

Susi Caramelo ha imitado a Bip Bippadotta, uno de los Teleñecos. Los presentes en el plató de 'Tu cara me suena' rieron a carcajadas con este divertido momento

Susi Caramelo está asegurando las risas en todas las galas de esta de edición de 'Tu cara me suena'. La reportera catalana está aportando el toque de humor de este año, con sus divertidas actuaciones. En la última gala, la humorista ha imitado a Bip Bippadotta, uno de los Teleñecos.

Susi iba caracterizada de pies a cabeza como el famoso teleñeco. Sin embargo, la concursante tuvo unas palabras al terminar su actuación con las que echó la "bronca" al equipo de maquillaje y caracterización del programa. "Que no me dirijan la palabra hasta que se me pase el bochorno".

La presentadora bromeaba así con la situación, en la que estaba irreconocible. Susi Caramelo explicó como vivió todo el proceso, desde que empezaron con el maquillaje hasta que ha subido en el ascensor al escenario antes de actuar.

Caramelo bromeaba con que había decidido hacer esta actuación vestida de marioneta solo por su sobrino: "Quiero darle una lección de vida, que se puede llegar lo más alto y caer al pozo de repente". Manuel Fuentes, el jurado y todos los presentes en el plató de 'Tu cara me suena' rieron a carcajadas con este divertido momento.