La surrealista carta de presentación de un soltero en 'First Dates': "Tengo unas pintas que parece que te voy a joder la vida"

Marta y Alejandro tuvieron una cita que empezó ya un tanto renqueante No surgió el amor entre ambos

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En este caso, fueron Marta y Alejandro quienes se citaron para una velada romántica. Ella, una joven de 21 años, reside en su ciudad natal, Granada, donde trabaja como camarera. Recientemente, se aventuró a participar en el programa First Dates en su búsqueda de una relación sincera. Esta decisión fue motivada por una experiencia amorosa anterior que no cumplió sus expectativas. Marta había estado en una relación con un hombre bisexual que finalmente decidió serle infiel con otro hombre.

Por otro lado, Alejandro tiene 26 años y sabe que mucha gente lo juzga por su apariencia: "Tengo unas pintas que parece que te voy a joder la vida, pero soy super bueno".

El encuentro de Marta en su cita no tuvo el mejor comienzo, ya que solicitó unos espaguetis que estuvieron a punto de causar un incidente con su vestuario. Sin embargo, una pasión compartida por los tatuajes pareció cambiar la dinámica de su encuentro. Alejandro confesó: "Es un vicio, tengo los brazos y el pecho tatuados", logrando finalmente captar la atención de Marta.

Marta expresó su opinión ante las cámaras de First Dates, comentando: "Tiene algo que me gusta, creo que es la forma en que mira, pero hay algo que no me convence". Fue en un momento de reflexión frente a los espectadores cuando Marta compartió sus pensamientos más profundos sobre Alejandro: "Creo que se le nota un toque afeminado, o tal vez sea solo mi percepción. Después de haber estado con alguien que era bisexual, es algo que me inquieta".

Por su parte, la andaluza no quiso seguir conociendo al madrileño porque "no tenían cosas en común y lo había visto muy blandito como a su antiguo rollo". Ante las dudas de su cita acerca de su sexualidad, Alejandro respondió con elegancia. "Yo no te pondría los cuernos con un tío".