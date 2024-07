Las superratas, el problema de Nueva York que acabará llegando a España

Aunque todavía no es un problema en España, sí que lo está siendo en grandes ciudades como Nueva York. Las superratas, denominadas así no por tamaño sino por su capacidad a resistir los raticidas convencionales, amenazan a la salud pública de la urbe más importante de los Estados Unidos. No se sabe cuántas ratas con esta mutación hay en Nueva York, ni mucho menos en todo el planeta, pero son cada vez más habituales y acabarán generando situaciones muy complejas si no se encuentran soluciones rápidamente.

Mientras que en España el problema de las ratas no es tan agudo como en otras ciudades internacionales, el crecimiento de la resistencia a los raticidas es una preocupación creciente. En lugares como Nueva York, se han invertido millones de dólares para enfrentar la amenaza de las superratas, que han desarrollado mutaciones genéticas que les permiten resistir los venenos convencionales. Este fenómeno no solo está aumentando el número de avistamientos de ratas en ciudades, sino que también está complicando los esfuerzos de control de plagas en diversas metrópolis alrededor del mundo.

A nivel local, en España, se están detectando mutaciones genéticas en las ratas que confieren resistencia a los anticoagulantes, lo que pone en riesgo las estrategias tradicionales de control de plagas. Además, los estudios han revelado que el uso de raticidas está afectando negativamente a otras especies y al medio ambiente, provocando un efecto dominó que amenaza tanto a la fauna silvestre como a especies en peligro de extinción, como el lince ibérico.