Superluna de Esturión: Dónde y cuándo ver la luna llena en agosto de 2024

Para observadores casuales pero también para astrónomos aficionados, estamos muy cerca de presenciar un lindo fenómeno conocido como la Superluna de Esturión. Precisamente, estamos tan solo a horas de que la eventualidad se produzca, por lo que aquí te recomendamos dónde y cuándo verlo en directa presencialidad.

Sin embargo, primeramente, cabe destacar que la Superluna de Esturión es un fenómeno que se le conoce por tal nombre debido a las tribus nativoamericanas de la zona de los Grandes Lagos, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, que por estas fechas está repleta de esturiones. La parte de 'superluna', por su lado, se debe a que la luna llena coincide con su perigeo, o sea, con su punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER LA SUPERLUNA DE ESTURIÓN?

Ahora bien, para poder ser testigos de primera mano de la Superluna de Esturión, lo primero que han de saber es que esta tendrá lugar hoy, lunes 19 de agosto, a las 20:25 (hora peninsular de España). En aras de verla, lo más recomendable es acudir a un lugar con poca luz artificial como farolas u hogares y edificios, de manera que un espacio rural es la mejor alternativa.

Finalmente, no se necesita un equipamiento especial para ver el espectáculo, mas no caben dudas en que un telescopio o unos binoculares podrían aumentar lo memorable de la experiencia, pues estos permitirían apreciar con mayor detalle los cráteres, montañas y todo detalle de la superficie lunar que no serían posibles de discernir a ojo desnudo, y que en esta ocasión estarán en su máxima expresión por la cercanía de la luna con la Tierra.