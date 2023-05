Así es 'Sudden Lights', la canción de Letonia para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Letonia quiere dar la sorpresa con Sudden Lights Competirá en la primera semifinal del festival

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Letonia no parte entre las favoritas para esta edición. De hecho, los expertos no le auguran un buen resultado por lo que una clasificación para la gran final del Sábado sería una magnífica noticia para la delegación letona.

Lo hará con 'Sudden Lights', una propuesta intimista que combina lo profundo de su letra con una rockera melodía que dota de más fuerza a la propuesta. Sin ser en absoluto una mala canción, puede que no sea suficiente para encandilar a los eurofans.

Videoclip de 'Sudden Lights' - Aija

Letra de 'Sudden Lights' - Aija

You said some words, didn't hear you fall asleep

People were talking louder from my TV screen

I heard them scream, it was too dark to see

Don't cry

I'll try to say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please don't wake up, wake up

You still think we live in a world so beautiful

You see, I think I don't believe in this stuff anymore

Don't cry

I'll try to say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please don't wake up, wake up

Don't cry

I'll try to say the right words at the right times

Sing you lullabies

Please don't wake up, wake up

Please don't make me wake

Don't make me wake (please)

Don't make me wake (don't wake up)

Don't make me (wake up)

Oh

Aijā, aijā

Saldā miegā

Aijā, aijā

Saldā miegā

