Esto es lo que sucede en Noruega cuando te ausentas en el trabajo sin justificar

Noruega es uno de los países con las puntaciones más altas en comparaciones internacionales sobre el bienestar material Muchas personas sueñan con vivir en el país nórdico por su estilo de vida, su sanidad y salarios

Noruega es uno de los países con las puntaciones más altas en comparaciones internacionales sobre el bienestar material. Además, el nivel medio de satisfacción ante la vida en Noruega es uno de los más altos de la OCDE y su PIB per cápita es el número 4 en el ranking de 196 países.

Muchas personas sueñan con vivir en el país nórdico por su estilo de vida, su sanidad y salarios. Además, ahora se ha hecho viral un testimonio que aumenta la idealización de la gente por Noruega, compartido por el tiktoker @sim_elnoruego, que ha contado en su red social pasa cuando el país noruego no acudes al trabajo.

"Soy de Noruega y en Noruega cuando no podemos ir al trabajo podemos llamar al jefe y decir 'hoy no voy a ir al trabajo'", empezaba contando para después añadir que si el jefe preguntaba el motivo "puedes decir que eso es personal, es privado y el jefe no puede decir nada": "Así puedes estar en casa hasta cuatro días, el quinto día necesitas justificante del doctor".

"Es un sistema de confianza pero creo que muchos abusan del sistema", sentenciaba el tiktoker. Muchos de sus seguidores apuntaban en los comentarios que en sus países es algo inimaginable. "Yo llamo a decirle eso a mi jefe y me dice: ¿muy personal el problema? Pues quédese en la casa para siempre arreglándolo", explicaba una usuaria española.