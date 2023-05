El subsidio del SEPE de 14.400 euros: cuántos meses se cobra y requisitos

Este subsidio se puede cobrar durante 30 meses y es conocido como 'ayuda familiar' Es una de las ayudas más conocidas del Servicio Público de Empleo Estatal

Si has perdido tu trabajo de forma involuntaria (es decir, no has pedido la baja voluntaria), puedes solicitar una prestación o subsidio por desempleo a través del SEPE. Una de las más conocidas es la 'ayuda familiar', con la cual puedes cobrar 14.400 euros repartidos en un total de 30 meses, y a ella pueden acceder aquellos desempleados que tengan cargas familiares, que hayan agotado previamente la prestación por desempleo.

Requisitos para cobrar la ayuda familiar del SEPE

Una vez hayas agotado el paro y hayas dejado transcurrir el mes de espera, los desempleados con cargas familiares tendrán un plazo de 15 días hábiles para solicitar la 'ayuda familiar', ya sea a través de oficinas presenciales o de la Sede Electrónica del SEPE. ¿Los requisitos?

Los trabajadores deben encontrarse en situación de desempleo, inscritos como demandantes .

. Tener responsabilidades familiares (hijos menore a cargo, o hijos con una discapacidad reconocida).

(hijos menore a cargo, o hijos con una discapacidad reconocida). Rentas inferiores al 75% del SMI vigente (sumando todos los ingresos de la unidad familiar, dividiéndose entre todos los miembros y obteniendo una cifra que no podrá superar el SMI).

La 'ayuda familiar' en estos momentos es de 480 euros al mes (es decir, el 80% del IPREM), o lo que es lo mismo, 14.400 euros en total si agotas los 30 meses que se puede alargar la prestación en función a tus características personales (menores de 45 años, entre 18 y 24 meses; mayores de 45 años; entre 24 y 30 meses).