¿Cuánto sube la pensión no contributiva de jubilación con la reforma de Escrivá?

La cuantía de la pensión no contributiva alcanzará casi 8.300 euros anuales en 2027 O lo que es lo mismo, un importe mensual de 592,85 euros

Como bien sabréis algunos ya, con la reforma de las pensiones impulsada por el ministro José Luis Escrivá, se mejoran las pensiones contributivas como las no contributivas. Para ser más exactos, las contributivas alcanzarán el 60% de la renta media hasta 2027, mientras que las no contributivas subirán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar formado por una única persona.

Para aclarar un poco todo esto, para aquellos que no os aclaréis, las pensiones no contributivas son las que se conceden a las personas que, sin haber cumplido los requisitos de cotización necesarios, se encuentran en una situación de necesidad y carecen de recursos suficientes para su subsistencia. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de invalidez y jubilación.

Ahora bien, ¿cuánto sube la pensión no contributiva con la reforma? Concretamente, la subida de las pensiones no llevada a cabo por el Gobierno, a través de un pacto con EH Bildu, el importe de las pensiones no contributivas han ascendido hasta los 484,61 euros al mes, es decir, 6.784,54 euros al año, divididos en 14 pagas.

No obstante, ahora, con la mencionada reforma de las pensiones, la cuantía de la pensión no contributiva alcanzará casi 8.300 euros anuales en 2027, suponiendo un importe mensual de 592,85 euros. La pensión no contributiva es una prestación económica que se otorga solo en casos de necesidad y proporciona una pequeña cuantía mensual. Pueden optar a ella aquellas personas que tengan 65 años o más, además deben residir en territorio español y haberlo hecho al menos durante 10 años comprendidos y que, como mínimo, 2 hayan sido consecutivos.