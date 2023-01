¡Una streamer se pasa el Elden Ring mandando señales al juego desde su cerebro!

Perrikaryal ha logrado pasarse el Elden Ring de una manera nunca antes vista La comunidad, está siguiendo con atención esta hazaña

La moda de adaptar diversos elementos como mandos para pasarse ciertos videojuegos de manera más difícil es una moda muy común entre los streamers, desde periféricos como guitarras del "Guitar hero!" o alfombras de baile hasta cosas más bizarras.

Eso sí, lo que ha logrado "Perrikaryal", no se había visto hasta ahora. La streamer ha logrado montar un sistema de control para jugar a Elden Ring emitiendo señales desde su propia cabeza al juego.

She is playing Elden Ring... with her brain. Twitch streamer @perrikaryal has hooked up an EEG to her brain, where different brain activity is key bound to different abilities in game



