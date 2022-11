Spotify Wrapped 2022: ¿Cuáles han sido las canciones más escuchadas en el mundo en 2022?

Harry Styles logra la primera posición gracias a As It Was Cierra el Top 10 un tema clásico: Running Up That Hill (A Deal With God), y todo gracias a Stranger Things

¿Cuáles habrá sido las 10 canciones más escuchadas en el mundo en 2022? Como cada año, Spotify Wrapped 2022 nos regala la respuesta a esta pregunta, y no hay grandes sorpresas si eres de esas personas que no deja de escuchar el Top 50 Global.

Estas han sido las 10 canciones más escuchadas en el mundo en 2022

As It Was - Harry Styles. Heat Waves - Glass Animals. STAY - The Kid LAROI (with Justin Bieber). Me porto bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone. Titi me preguntó - Bad Bunny. Cold Heart - PNAU Remix - Elton John, Dua Lipa. Quevedo: Bzrp Music Sessions. Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo. Enemy (with JID) - Imagine Dragons. Ojitos Lindos - Bad Bunny, Bomba estéreo. Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush.

Estas han sido las 10 canciones más escuchadas en España en 2022

Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo Tití Me Preguntó - Bad Bunny La Bachata - Manuel Turizo Me Porto Bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48 - Bizarrap, Tiago PZK Cayó La Noche [Remix] - La Pantera, Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA, Quevedo Desesperados - Rauw Alejandro, Chencho Corleone DESPECHÁ - ROSALÍA Ojitos Lindos - Bad Bunny, Bomba Estéreo Tarot - Bad Bunny, Jhayco

En España, el top 10 está repleto de Bizarrap, Quevedo y Bad Bunny; Rosalía cuela únicamente Despechá, algo que sorprende dado el éxito de la catalana a nivel mundial (es la cantante española con más oyentes mensuales en Spotify en estos momentos con 36 millones).