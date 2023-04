Spotify se pone del lado de Shakira y le lanza este zasca a Piqué

Latinoamérica sale a la defensa de Shakira por las polémicas palabras de Gerard Spotify también ha tomado bando en esta historia

Shakira continúa en el huracán mediático tras su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. Tras algún intento frustrado, Shakira se ha mudado finalmente a Miami y ha dado el adiós definitivo a Barcelona. El pasado domingo, cogía un avión privado con sus hijos Sasha y Milán, para empezar una nueva etapa en Estados Unidos.

Durante la ruptura, la colombiana ha realizado varios lanzamientos como la 'Session 53', 'TQG' y próximamente 'Copa Vacía' de la mano de Manuel Turizo, que la han convertido en una de las artistas más escuchadas del panorama internacional. Algo que ha hecho que sus fans empatizasen más que nunca con ella, un detalle que Gerard Piqué no ha dejado escapar.

En la entrevista para Jijantes Fc en directo desde la cabina del Cupra Arena, Gerard Piqué habló sobre las canciones de su expareja y cómo le han afectado los comentarios de la cantidad de seguidores de la artista:

"El tema que he pasado el año pasado, que mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles", decía Piqué.

Quiso mostrar que las críticas no le afectaban para nada y espetó: "No me importa nada... porque no les conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida. ¿Qué importancia le tienes que dar? Cero”.

Unas palabras que ofendieron tanto a la cantante como a sus seguidores por el uso de la palabra "latinoamericana" y rápidamente obtuvo respuesta de Shakira, a través de Twitter donde escribió: “Orgullosa de ser latinoamericana”, pero no fue solo la artista la que le respondió si no que la plataforma Spotify también se ha posicionado.

Spotify 'a tope' con Shakira

La plataforma Spotify también ha respondido a Gerard Piqué apoyando a la artista colombiana. Lo ha hecho añadiendo a su plataforma una playlist que ya está disponible para todos sus usuarios, con el nombre de ‘Orgullosa de ser latinoamericana’, un claro guiño al exjugador de fútbol, y que ya lleva millones de escuchas y más de 30.000 ‘me gusta’.

Cuando hasta Spotify te apoya: la plataforma ha creado una playlist con la leyenda, orgullosa de ser latinoamericana y en la portada Shakira, todo ésto en apoyo a los comentarios xenófobos de Piqué hacia ella y sus fans. No te metas con la reina latina 👑 pic.twitter.com/hsI527dW3b — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) April 4, 2023

La playlist incluye canciones de la propia Shakira y de muchos artistas latinoamericanos: ‘TQG’, de Shakira y Karol G; la sesión 53 con Bizarrap; ‘Monotonía’, de Shakira y Ozuna; ‘Te felicito’, de Shakira y Rauw Alejandro; ‘La bachata’, de Manuel Turizo son algunos de los hits que ya están disponibles en esta curiosa lista.