Te sorprenderán cuáles son las 10 'chuletas' que triunfan en España

Todos conocemos las 'chuletas' y seguramente en algún momento habremos recurrido a ellas para salvar algún examen. Estos pequeños papeles escondidos entre el cuerpo o el material escolar se han utilizado durante muchas generaciones para lograr el aprobado.

Y, aunque siempre se recomienda no utilizar estos métodos, lo cierto es que a veces las circunstancias personales o sociales no dejan alternativa para lograr pasar de curso. Utilizarlas no siempre significa no haber estudiado por vagueza, lo cierto es que las enfermedades o los problemas familiares pueden afectar al rendimiento académico.

En temas como este, la picaresca española se aplica a la perfección y por eso a continuación te traemos las formas que mejor funcionan a los estudiantes españoles.

El bolígrafo

Esta es una de las técnicas más usadas. Consiste en una nota o papelito que se lleva oculto en el interior de los bolígrafos. Son varias las marcas más recomendables para hacerlo, como por ejemplo Bic o Pilot.

Hacer un acordeón

Este truco es para los más hábiles y experimentados. Hay que hacer las chuletas de la medida de palma de tu mano, para que encaje entre tus dedos y estos los cerrarás y abrirás conforme vayas copiando.

El amigo que nos salva

Una de las más arriesgadas, pero efectivas es el traspaso de chuletas con tu amigo. Se establecen los temas o conceptos que cada uno va a hacer en el papel y se van cambiando en función de lo que cada uno necesite.

El pañuelo de papel

Es otro de los clásicos, sencilla y efectiva. Se trata de escribir la información que se necesita en el interior del pañuelo, colocando la parte en blanco boca arriba.

La tapa de la calculadora

Seguimos tirando de clásicos y es que esta técnica es efectiva solo en aquellos exámenes en los que necesites esta herramienta. La información se puede escribir con lápiz en la tapa de la calculadora.

El pinganillo

Esta técnica es moderna y, dependiendo de cómo se utilice, arriesgada. Se recurre a un pequeño pinganillo con alguien de confianza con un teléfono y mientras se van dictando todas las respuestas al otro.

La chuleta en el móvil

Es una técnica muy efectiva, ya que dentro del móvil se pueden llevar guardados resúmenes con lo más importante o, si se prefiere, el temario completo.

Las prendas de ropa

Te puedes pegar la chuleta a la camiseta o a la falda con un poco de cinta adhesiva.

El brick de zumo

Si el profesor permite que haya ciertos objetos encima de la mesa este es tu truco. Vas a realizar tus chuletas en forma de cuadrado no mayor que el ancho del brick y lo vas a pegar en la parte que esté mirando hacia ti.

El papel y la chincheta

En un trozo de papel se escribe la chuleta para clavarla con una chincheta en la parte de debajo de la mesa.