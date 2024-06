La sorprendente primera compra de Pedro García Aguado tras ganar 'Supervivientes 2024'

Pedro García Aguado se convirtió en ganador de 'Supervivientes 2024' hace ya una semana. El medallista olímpico se está adaptando de nuevo a la vida en España, especialmente a las comidas.

El cambio físico del presentador ha sido sorprendente, después de haber adelgazado cerca de 20 kilogramos.

No obstante, todavía no ha querido hacer una gran comida. De hecho, ha sorprendido a sus seguidores revelando cuál fue el primer capricho que tuvo al llegar a nuestro país: el coco. Precisamente, este alimento fue de los pocos que comía en Honduras, convirtiéndose en una primera necesidad.

"Venir a comprar y como hace tiempo que lo que desayuno es coco... Aquí lo tenéis. Me lo voy a llevar. Me lo voy a comer entero, no lo voy a repartir", reconocía a sus seguidores. Al mismo tiempo, destacaba que esta es una de las mayores fantasías que tienen los concursantes durante su participación, "un coco solo para mí", terminaba diciendo.

Un capricho que refleja como está siendo la adaptación a su nueva rutina, y lo difícil que resulta desconectar de la isla en los primeros días. "Los primeros días estaba desubicado. Te levantas diciendo 'tengo que mirar el fuego, se va a apagar' y pensando en repartir el desayuno", decía en el programa 'Fiesta'.