Sorprendente hallazgo: ¿una comunidad con armas avanzadas, que vivió hace 45.000 años?

¿Es posible que existiera hace 45.000 años una sociedad futurista con armas de última tecnología? Esto es lo que nos preguntamos muchos ahora que se ha publicado un hallazgo, en la revista Nature Ecology & Evolution, llevado a cabo por investigadores de China, Australia, Francia, España y Alemania.

Estos expertos habrían descubierto una cultura material muy avanzada en Asia oriental con más de 45.000 años de historia.

El trabajo ha sido liderado por el Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP), Chinese Academy of Science, con la colaboración del Institut Català de Paleontología Humana i Evolució Social (Iphes). En las conclusiones podemos obtener información "clave para entender el complejo proceso de expansión del Homo sapiens en el continente asiático", expone el Iphes en un comunicado publicado el viernes pasado con el objetivo de dar a conocer los sorprendentes resultados.

En el trabajo de campo, se han revisado más de 15.000 herramientas de piedra miles de restos de animales y otros objetos hallados en las excavaciones. También han muestreado el yacimiento para datarno con técnicas modernas, permitiendo situar su cronología de forma bastante exacta: tendría una edad comprendida entre los 45.800 y los 43.200 años.

Los autores del estudio señalan que es muy relevante el uso de la obsidiana, dado que indica que estos humanos podían suministrase de recursos que se encontraban muy lejos. Además, esta sociedad es considerada futurista porque combinaba innovaciones tecnológicas atribuidas a los humanos modernos, con otras de los neandertales.