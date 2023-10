El sorprendente deseo de este soltero en 'First Dates': "Tú sabes lo bonito que es ir a comprar las bragas juntos"

Carmen ha venido al programa para encontrar un nuevo amor a sus 66 años Se ha encontrado con Víctor, también viudo, que está deseando encontrar a una mujer que le devuelva la ilusión

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro

Carmen, tiene 66 años y después de pasar 40 años casada, enviudó. Hace siete años que está soltera y lo tiene claro: "Que no me gustan los follaamigos". Carmen busca alguien que consiga enamorarla otra vez y a cenar con ella ha llegado Víctor, tiene 69 años y dos hijos.

También se quedó viudo de su mujer, con la que hacía todo en equipo: "Tú sabes lo bonito que es ir a comprar las bragas juntos", le ha dicho a su cita. Durante la cena ambos han tenido conexión y hasta han hablado de sexo y Carmen ha dejado a Víctor boquiabierto: "La mujer en la calle es señora y la mujer en la cama es puta", eso es todo lo que tenía que decirle.

Víctor se ha abierto con su cita, y le ha contado que es una persona extremadamente sensible y que eso de "ir tonteando por ahí no le gusta" y afirma "que no es el malote del barrio". A Carmen eso no le ha gustado mucho eso "porque suelen gustarle los malotes".

Para enamorarse Carmen necesita que el hombre le atraiga, y Víctor no le ha entrado por los ojos. "Yo quiero un hombre que tenga poderío, que sea un cañón" ha dicho Carmen, entre risas. La cena ha sido divertida pero a la hora de la decisión final Carmen no ha querido tener una segunda cita con Víctor, se ha "portado genial" con ella pero no ha sentido algo más.