La sorprendente confesión de Emma Watson y el vino que te dejará helado

La actriz ha contado la edad a la que empezó a tomar vino "Todo el mundo pensaba que el alcohol era como la fruta prohibida"

Emma Watson fue una de las responsables de que Harry Potter se convirtiera en todo un fenómeno cinematográfico. Ahora que Harry Potter regresa a HBO Max en forma de serie, es buen momento para acudir a una de las últimas entrevistas que la intérprete ha concedido a la revista How To Spend It, del Financial Times, y en la que ha confesado que bebe alcohol desde que era pequeña.

El padre de Emma Watson le daba vino cuando era pequeña

"Estaba bastante sorprendida cuando veía a otros chicos excitados por beber alcohol. Mi padre me daba vino y agua durante la comida desde que era una niña. Por eso estaba bastante confundida de adolescente y todo el mundo pensaba que el alcohol era como la fruta prohibida", asegura Emma Watson.

Es decir, en su familia era tradición que los niños como ella consumieran pequeñas cantidades de vino y por ello, la joven veía su consumo como algo normal.

En esta misma charla, Emma Watson también habla acerca de las consecuencias que tuvo la fama para ella: tal y cómo relata, tuvo que mudarse varias veces. En concreto, "me fui de casa cuando tenía diez años. Estuvimos fuera dos meses y viajamos alrededor de Inglaterra; fuimos a Newcastle, Durham y Escocia. Por todas partes. Había prensa en nuestras casas. Fue una absoluta locura" con la que tanto ella como su familia tuvieron que aprender a lidiar.