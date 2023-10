El sorprendente cambio físico de Oriana Marzoli

Oriana Marzoli hizo su debut en la televisión participando como una de las 'pretendientes' de 'Mujeres y hombres y viceversa' Actualmente, han pasado 11 años, y aunque Oriana sigue apareciendo en televisión, su cambio físico ha sido espectacular

Oriana Marzoli hizo su debut en la televisión participando como una de las 'pretendientas' de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Era el año 2012 y la concursante obtuvo gran protagonismo en el espacio de Mediaset, convirtiéndose en uno de los rotos más populares de la cadena. Actualmente, han pasado 11 años, y aunque Oriana sigue apareciendo en televisión, su cambio físico ha sido espectacular.

La televisiva acaba de terminar su etapa en 'Gran Hermano VIP 8', después de abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. Es la segunda vez que participa en este formato, ya que pasó por el reality en 2018. Esta vez ha durado unas pocas semanas, pero aquella vez abandonó a las 48 horas. La influencer también ha participado en dos ediciones de 'Supervivientes' en 2014 y 2017.

En 2020, el cirujano Luis Vecilla hizo un análisis del cambio físico de Oriana en uno de los programas de 'Sálvame'. "La verdad es que el cambio es espectacular", empezaba diciendo el doctor. "Lo que más me llama la atención son sus ojos y la mandíbula. El extremo del ojo (en la primera imagen) está hacia abajo, tiene como una mirada triste, y luego la mandíbula es muy grande. Es lo que llamamos prognatismo, algo que dificulta la mordida y puede generar problemas en los dientes."

"Si parara aquí, no estaría mal, pero ha empezado con los rellenos en pómulos y labios, y eso es un camino que no para", aseguraba el cirujano Vecilla. Por otro lado, el cuerpo de Oriana sería resultado de un lipo vaser bien realizado: "Quitamos mucha cintura. Es como un tallado, como una modelación quitando grasa. A veces esa grasa se pone en algún sitio que haga falta, incluso en el pecho, pero en el caso de ella son prótesis porque la grasa no queda así".