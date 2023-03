Sonsoles Ónega vuelve a su programa y pasa por alto su ausencia del pasado viernes

La presentado de 'Y ahora Sonsoles' se ausentó el pasado viernes y no parece que haya un motivo importante para ello Ónega comenzó el programa de ayer obviando su ausencia del viernes

Como bien sabréis los espectadores de 'Y ahora Sonsoles', que es el programa presentado por Sonsoles Ónega en las tardes de Antena 3, en el episodio del pasado viernes la presentadora no estuvo presente y parece que no vamos a conocer la razón de esta ausencia, lo que refuerza la idea de que simplemente se tomó un día libre y ya.

Se como fuere, el pasado viernes en el programa, con la ausencia de Sonsoles, fue su compañero Bricio Segovia quien tomó su relevo esa tarde y dijo lo siguiente sobre la ausencia de la presentadora: "No, no soy Sonsoles Ónega. Le hemos dado el libre, pero soy yo el que les va a acompañar esta tarde". Sin dar más justificaciones, el programa arrancaba dando la bienvenida a los colaboradores.

Evidentemente, en el día de ayer, Sonsoles Ónega regresó a su programa de Antena 3. "Buenas tardes. Marta mató a su vecina Pilar. Todo por un impago de agua en un bloque de viviendas en Carabanchel. Se lo contamos el viernes, hoy este programa ha tenido en exclusiva la declaración de la presunta asesina. En un minuto lo vemos todos", estas eran las primeras palabras de la presentadora tras tomarse un día de descanso el pasado viernes 3 de marzo.

Como veis, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' no ha hecho referencia en ningún momento a su ausencia del pasado viernes. Ónega ha iniciado su programa como si no pasara nada y quitándole importancia a que no presentase el formato el pasado viernes. Por lo tanto, todo esto refuerza más aún la idea de que simplemente faltó por tomarse un día libre sin más.