Estas son las sietes cosas que no pondrían en el recibidor los expertos en orden

El orden en nuestra vivienda es fundamental para mantener nuestra vida con armonía. El pasillo y el recibidor son las primeras estancias que observamos al entrar en nuestra casa, por lo que resulta de vital importancia una buena organización para que den una buena impresión a nuestros invitados.

Sin embargo, cuesta mantener el orden en ambos lugares. Para ponerle solución, Iztiar y Lola Ferrándiz de 'Ordena tu vida' (@ordena_tu_vida), han compartido su experiencia, destacando la importancia de cuidar estas zonas que sirven como la presentación de tu hogar.

"El recibidor de una casa es el sitio que te recibe como su nombre indica e invita a entrar. Es la carta de presentación de tu hogar y habla más de ti de lo que piensas. Debemos encontrar esa agradable sensación al entrar en un hogar, su luz, el olor, y la impresión visual... Como un abrazo calentito en el que te quedarías a vivir", comentaban las especialistas.

Según apuntan las expertas de 'Ordena tu vida', hay que evitar los muebles que inviten a acumular. Hay que desechar del recibidor y del pasillo todos los "elementos que inviten a acumular y que sean el germen del desorden: en ningún caso, convertir el recibidor en un trastero por la comodidad de tener a mano todo en salida o entrada a casa y perder la visión de su verdadera presencia en el hogar".

Por otro lado, tampoco son recomendables los percheros, puesto que "empezaremos poniendo una prenda y terminaremos colgando todos los abrigos de la casa, que deberían ir en los armarios". Otros de los elementos que no deben dejarse en esta estancia son los zapatos: "si queremos tener las zapatillas de andar por casa a mano, sería el único para qué podríamos tener, pero es complicado acotar esto y al final se juntan zapatos de todas las temporadas si no lo limitamos".

En cuanto a la decoración, se desaconsejan los vaciabolsillos o bandeja. "Esta opción es mejor no tenerla, porque terminará siendo un accesorio para todo tipo de objetos, que se quedan a vivir y no sabemos ni lo que tenemos". También hay que evitar los muebles grandes, que "con el tiempo desencadenan posible acumulación de prendas de todo tipo y generan además sensación de agobio en estos espacios que por lo general son lugares limitados en metros y estrechos".

Más allá de los elementos evitables, las expertas enfatizan en no utilizar el recibidor a modo de despensa. "No hay que utilizar la entrada a modo de despensa para almacenar recambios, herramientas, papeles, bolsas y carro de la compra, cada cosa y objeto tiene su lugar en la casa y hay que respetarlo". Tampoco hay que añadir a la zona demasiadas plantas. "No sería un lugar adecuado para las plantas, por la falta de luz natural y de nuevo la posibilidad de obstaculizar el paso en esta área. Las plantas artificiales tampoco serían una buena opción, ya que ninguna de las dos lucirían".