Todas las puntuaciones finales de Eurovisión 2023

Una nueva edición de Eurovisión llega a su fin y nos deja con Suecia como ganadora del festival Loreen repite victoria en Eurovisión con su aclamado tema Tattoo

Ya ha llegado a su fin una nueva edición de Eurovisión, la cual nos ha dejado con un gran número de grandes actuaciones y con momentos de lo más divertidos y surrealistas, como bien os hemos ido contando durante la velada. El que es uno de los festivales de música más importantes de Europa y a nivel global ha llegado a su fin con la victoria de Suecia, representados con la espectacular actuación de Loreen, que se ha llevado su segunda victoria en el festival, ya que es su segunda participación.

En nuestro caso, la verdad es que no ha ido todo lo bien que podíamos esperar con la actuación que ha protagonizado Blanca Paloma. Sea como fuere, Eurovisión 2023 ha llegado a su fin, por lo que toca hacer balance y ver cómo han ido todas las puntuaciones que se han llevado a cabo esta noche, las cuales se dividen en varias partes.

With a record-equalling seventh victory, Sweden are the winners of the #Eurovision Song Contest 2023 🇸🇪🏆 pic.twitter.com/qyxLF77iao