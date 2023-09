Estas son las plantas de jardín que deberías retirar por tu salud

Unas macetas en la entrada de casa ayudan a crear un ambiente de armonía y bienestar Algunas podrían generar síntomas perjudiciales para nuestro salud.

Las plantas en casa ayudan a tener un entorno más natural dentro de las grandes ciudades. Un jardín puede cambiar radicalmente el aspeco de una vivienda, favorablemente. Las flores ofrecen un gran abanico de texturas y colores, que añaden un gran ambiente estético a tu hogar. Esta decoración sigue en tendencia, incluso en los apartamentos de espacios reducidos, donde se pueden utilizar macetas colgantes.

No es necesario tener un gran terreno para crear un bonito jardín. De hecho, unas macetas en la entrada de casa ayudan a crear un ambiente de armonía y bienestar. Sin embargo, incorprar plantas dentro de casa no son todo ventajas. Según apunta 'La Razón', algunas podrían generar síntomas perjudiciales para nuestra salud.

La Estrella de Belén es una plata muy vistosa que detrás de su aspecto, esconde un foco de atracción de plagas, además de ser muy tóxica y en caso de ser injerida, afecta al sistema nervioso. La adelfa es una planta muy venenosa y su consumo puede provocar vómitos y diarrea, en casos graves puede provocar hasta la muerte.

El estramonio es también muy tóxico, como todas las anteriores. La hiedra venenosa no engaña con su nombre, ya que puede causar un efecto irritante en al piel y no se puede ingerir. Detrás de su bonito nombre, la hortensia puede causar efectos similares al cianuro si se hingiere. Finalmente, el peyote no es tóxico, pero produce alucinaciones y es perjudicial para la salud.