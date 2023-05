Estas son las nuevas identidades reveladas en 'Mask Singer'

Dos de las seis nuevas máscaras han sido reveladas en el último programa Un nuevo programa lleno de sorpresas y revelaciones

Como bien sabéis, 'Mask Singer: Adivina quién canta' está protagonizado por doce máscaras (más dos), pero ya pudimos ver el pasado miércoles como se pudieron ver las actuaciones de las seis primeras, mientras que en el día de ayer actuaron el resto: Sirena, Matrioska, Cupcake, Gorila, Banderilla y Gnomo. Evidentemente, todos ellos intentaron ocultar su identidad ante los investigadores y el público, aunque también dejaron varias pistas para que estos puedan ir sacando sus conclusiones.

Ahora bien, sí que hay dos de ellos que tuvieron que revelar su identidad ante las cámaras del programa de Antena 3. Antes de ello, los primeros en actuar fueron Cupcake, Sirena y Matrioska, mientras Gnomo, Gorila y Banderilla formaron parte de una segunda tanda. En el caso de los tres primeros en actuar ante el jurado compuesto por Javier Calvo, Javier Ambrossy, Ana Obregón y Mónica Naranjo; entre ellos había una actriz galardonada, un allegado de Arturo Valls y el miembro de un selecto club.

Pues bien, de esos tres, fue Matrioska la elegida para revelar su identidad, la cual estaba muy lejos de ser alguna de las apuestas de los miembros del jurado. Javier Calvo se quedó con su apuesta por Karmele Marchante. Ambrossy creía que se trataba de Susi. Ana Obregón estaba convencida de que era Alaska, y Mónica, que estaba Tamara Rojo. Mientras tanto, la realidad es que bajo la máscara estaba la supermodelo Valeria Mazza. "Yo creo que nadie en España ha descubierto que era Valeria", ha dicho Ana Obregón, atónita ante la revelación y frustrada por no haber reconocido a su amiga. "Me encanta sorprenderlos", ha confesado la argentina.

Mientras tanto, las otras dos máscaras dejaron algunas pistas que alimentaron las especulaciones del jurado. Por ejemplo, Sirena es una estrella internacional, ganadora de un Globo de Oro, y los investigadores apuntaban al reparto de 'Sexo en Nueva York', especulando con Kim Catral y Kristin Davis. También mencionaron a Daryl Hannah y a Rachel Weisz. Por otro lado, Cupcake revolucionó al público y al propio presentador. Confesó tener una relación especial con Arturo Valls y dejó claro que vergüenza tiene poca. Apuntaron que su identidad podría estar en David Broncano, Ana Milán, El Gran Wyoming o Samantha Hudson.

Asimismo, en el caso de la segunda tanda de máscaras, la cual estaba compuesta por Gnomo, Gorila y Banderilla, parece que entre ellos hay un extranjero, según afirmaron en el jurado del programa de Atremedia. "¡No es española!", exclamaron los Javis. Los investigadores parecían no ponerse de acuerdo en sus supuestos. Ni sus propios racionamientos convencían a sus compañeros. Por suerte para los espectadores, aún faltaba una revelación más.

Gnomo cantó 'Clavado en un bar' y aseguró que podía parar el tiempo. Dejó caer que tiene un amigo que se llama David y se autodenominó como mañoso a la hora de construir una casa. Con esta pista, muchos de los presentes recordaron el programa 'Bricomanía'. Sin embargo, el jurado (o investigadores, según prefiráis) no se puso para nada de acuerdo. En el caso de Javi Calvo, este creyó que detrás de esa máscara estaba José María Cano. Ana apostó por Rodolfo Sancho y Ambrossy con Fernando Alonso. Mónica Naranjo y el público de 'Mask Singer' querían que fuera Jordi Hurtado. Pero no acertó ningún investigador.

Finalmente, dentro de Gnomo estaba el periodista deportivo José Ramón de la Morena. "No sabíamos que cantabas tan bien", ha confesado Ana. "Me he sentido muy orgulloso y torpe y acomplejado. Esta noche creo que he superado un complejo de timidez brutal", ha confesado José. Por otro lado, entre las pistas que dejaron los otros dos concursantes, podemos encontrar las que dejó Gorila, que comentó que es el motero de los moteros y bromeó con las poles. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la expresión “carretera y manta”. Esto llevó a hablar de personajes televisivos como Jesús Calleja o Pedro García Aguado. También pensaron en Iker Casillas y al piloto Carlos Sainz. Banderilla, eso sí, se libró de las especulaciones, al menos por ahora.