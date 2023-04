Estas son las mejores y peores horas para viajar, según la DGT

Si vas a viajar en coche, este post te interesa mucho Las peores horas para viajar son después de comer y durante la madrugada

Ya ha terminado la Semana Santa, como bien sabéis, por lo que los viajes en carretera se han relajado bastante. Evidentemente, hay vida más allá del mencionado periodo vacacional, por lo que las carreteras van a seguir llenándose de vehículos. Así que lo mejor siempre es tener en cuenta qué horas son las mejores, incluso las peores, para poder adentrarse en las carreteras con nuestros vehículos, y de paso mantener la seguridad del conductor y de quien vaya con él.

Tal es así que la DGT ha realizado una lista con las mejores y peores horas para realizar nuestros viajes. Esto, al parecer, lo han realizado basándose en los datos de accidentes que se han producido durante las vacaciones de verano y en las de Semana Santa de los últimos años. Por lo tanto, vamos a ver que es lo que nos indica la Dirección General de Tráfico.

Para empezar, estos indican que siempre es mejor evitar viajar en coche los viernes a las cuatro de la tarde o a las diez de la noche, puesto que son horas en las que terminan las jornadas laborales.

Así que, si comienzas tus vacaciones un viernes, ten en cuenta esto y evita salir a las horas indicadas anteriormente. De hecho, aunque no es tan sencillo, siempre es mejor intentar realizar tu viaje un día antes. Cabe mencionar que con los sábados pasa algo similar, pero las horas no son las mismas, ya que en ese caso nos recomiendan no viajar entre las nueve de la mañana y la una de la tarde, ya que es cuando suelen salir aquellas personas que no pudieron viajar el viernes.

Hablando de las horas, la DGT indica que no se debe coger el coche a las cuatro de la tarde o después de las doce de la noche. El motivo es el que estáis pensando, ya que son horas en las que las personas solemos estar más cansadas, por lo que más sueño podemos tener.

Esto, sobre todo, puede afectarnos más a altas horas de la madrugada, el sueño y la fatiga no son los mejores aliados a la hora de conducir, pero es verdad que después de comer lo recomendable es dejar que se haga la digestión y no hacer grandes ejercicios de concentración, y así no arriesgar durante uno de los momentos del día en el que más necesitamos un buen descanso.

También añaden que en verano lo mejor es no conducir después de comer, y no solo por la digestión y el calor, ya que la calor puede jugarnos malas pasadas. Concretamente, dicen que desde la una de la tarde hasta las cuatro, son las horas donde más suben las temperaturas en esta época del año, así que si vas a coger el coche es mejor que lo hagas lo antes posible, para las ocho de la mañana, por ejemplo, puesto que son temperaturas mucho más agradables.