Estos son los mejores culturistas de la historia según Joan Pradells

Joan Pradells se ha posicionado como uno de los grandes divulgadores del culturismo en España. El atleta valenciano es toda una influencia en redes sociales, donde crea contenido sobre su preparación, aliementación y entrenamiento de un profesional en esta disciplina.

Ha sido tanto el impacto que ha generado en el público que su fama ha traspasado el sector del gimnasio. El culturista ha visitado alguno de los programas con más nombre de España. Entre ellos, ha estado en el espacio televisivo presentado por David Broncano, 'La Resistencia', y el podcast de Jordi Wild.

El deportista está preparándose para un torneo que de ganarlo, le daría acceso al afamado Mr. Olympia. Durante una entrevista, Pradells ha hablado sobre como es su día a día y cuáles son para él los cinco mejores culturistas de la historia, eso sí, sin ordenarlos por preferencia.

Aunque no quiso posicionarlos, sí que dejó claro que el primer puesto lo ocuparía Ronnie Coleman. El estadounidense es considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. No en segundo lugar, pero su favorito es Jay Cutler por ser el "más inteligente" en el terreno empresarial. Ahora sí, la plata se la concedería de manera objetiva al siete veces Mr. Olympia Phil Heath. Por último, Pradells habla de Derek Lansford, que todavía no ha sido Mr. Olympia.