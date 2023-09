Estos son los lugares públicos donde puedes entrar con tu mascota según la ley de bienestar animal a partir de ahora

Este viernes entrará en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal Esta nueva regulación legislativa tiene como destino la protección de los animales, ya sean de compañía o no

Sin embargo, como todo nuevo cambio de ley, viene cargado de polémica. El primer debate surgió con el curso obligatorio para los dueños, pero ahora se encuentra en boca de todos el acceso de los animales a transporte, establecimientos y espacios públicos.

El artículo 29 de la Ley de Bienestar Animal establece que los animales de compañía podrán acceder a los transportes públicos "siempre que no constituyan un riesgo para las personas". No obstante, se producirá "sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de salud pública, en las ordenanzas municipales o normativa específica".

En cuanto a los alojamientos hoteleros, bares, restaurantes y otros lugares de consumo de bebidas y comida, la ley estable que estos deben facilitar la entrada de las mascotas "que no constituyan un riesgo para las personas, otros animales y las cosas o zonas no destinadas a la elaboración, almacenamiento o manipulación de alimentos". Si el establecimiento no permite la entrada de mascotas debe mostrar un distintivo que pueda verse claramente.

Por otro lado, en los edificios públicos queda "salvo prohibición expresa, debidamente señalizada y visible desde el exterior, se permitirá el acceso de animales de compañía a edificios y dependencias públicas".

Finalmente, en los establecimientos destinados a personas en riesgo de exclusión social, sin hogar o víctimas de violencia de género se facilitará el acceso de estas personas junto con sus animales de compañía.