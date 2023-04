Estos son los favoritos para ganar 'Tu cara me suena 10'

Las valoraciones del jurado y del público hace que tengamos ya a cuatro grandes favoritos Mañana, 21 de abril, tendrá lugar la cuarta gala del programa de Antena 3

Como bien sabéis, como aquel que dice, la temporada número 10 de 'Tu cara me suena' acaba de empezar, por lo que aún es más que pronto para hablar de quién puede ser el ganador de esta edición. Ahora bien, sí que es verdad que ya hay algunos participantes que ya apuntan a ser los favoritos de la nueva temporada.

Por ahora, en la gala de mañana, 21 de abril, podremos ver actuaciones como la de Susi Caramelo haciendo de Rosalía, ya que se enfrentará a un duelo en el que Miriam Rodríguez también hará de la cantante catalana, por lo que esto promete ser de lo mejor de la cuarta gala del programa de Antena 3. Evidentemente, habrá más actuaciones y seguro que más de una consigue sorprendernos.

Ahora bien, más allá del programa de mañana, aquí hemos venido a hablar sobre los que, a priori, ya son los favoritos del concurso para este año. Ya sabéis, las puntuaciones de cada semana están haciendo que el ranking vaya pillando forma ya. Las cosas como son, gracias a las valoraciones del jurado (Lolita, Carlos Latre, Chenoa y Ángel Llacer) y del público del plató, podemos decir que Jadel, Miriam Rodríguez, Andrea Guash y Merche son los cuatro grandes favoritos.

De hecho, el que fuera ganador de El número 1 encabeza el listado con 46 puntos, la exconcursante de Operación Triunfo le sigue con 41, la actriz de La llamada está en tercera posición con 38 y la intérprete de Abre tu mente se encuentra en cuarto puesto con 34. En el top 5 también se encuentra Alfred García, que tras sus imitaciones ha conseguido un total de 34 puntos. Más abajo ya, en la sexta posición podemos encontrar a Josie con 27, al que le sigue Anne Igartiburu con 26, Susi Caramelo con 20 y en última posición el humorista Agustín Jiménez, que tan tolo cuenta con 18 puntos.



Hasta el día de hoy, seguramente la actuación más aclamada por los espectadores será de la de Andrea Guash como Chanel en la primera gala de esta décima edición, ya que consiguió todos los 12, tanto del jurado como el del público, algo que no había ocurrido nunca en una imitación al inicio del programa. Eso sí, ese éxito cosechado por la concursante fue prácticamente replicado por Jadel cuando dio vida a Guns N' Roses, cantando Welcome to the jungle.

Sea como fuere, estos 4 favoritos, 5 si contamos con Alfred, prometen ofrecernos un gran duelo de cara a lo que queda de la décima edición de 'Tu cara me suena'.