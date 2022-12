¿Son efectivos el Paracetamol y el Ibuprofeno para la resaca?

Lo mejor es beber mucha agua porque el alcohol deshidrata También es importante descansar mucho para que nuestro cuerpo se recupere

Ahora que estamos en plena Navidad y abundan las cenas de empresa y encuentros familiares, es un buen momento para recordar que la resaca es tan solo una respuesta de nuestro organismo al consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Si bien es molesta, por lo general no es grave y se marcha por sí sola en un periodo de tiempo inferior a 24 horas. Eso sí, ¿es cierto que el Paracetamol y el Ibuprofeno son efectivos para tratar sus síntomas?La respuesta corta es: no. Y la respuesta larga es que ni el Paracetamol ni el Ibuprofeno aceleran la recuperación del cerebro tras el consumo del alcohol: al igual que beber café, darse una ducha o beber más alcohol son mitos y no funcionan para tratar la resaca, el Paracetamol y el Ibuprofeno solo mitigan sus síntomas. Es más, el Paracetamol, dado que acabas de consumir alcohol, puede dañar tu hígado, mientras que el Ibuprofeno puede causar irritación a la mucosa del estómago.

Por esta razón, expertos en la materia recomiendan beber mucha agua para conseguir que la hidratación de tu organismo se restablezca. El dolor de cabeza es sinónimo de deshidratación, de ahí que reponer líquidos deba ser tu primera acción. Por otro lado, b para que tu cuerpo no se sienta explotado a nivel físico.