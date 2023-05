Estas son las duras multas de la DGT a las que te enfrentas si no cumples con la ITV

La Inspección Técnica de Vehículos es necesaria para comprobar si los vehículos cumplen con los requisitos Pasar favorablemente la ITV en tiempo y forma es obligatorio en España

La Inspección Técnica de Vehículos es necesaria para comprobar si los vehículos cumplen con los requisitos exigidos para circular por las carreteras de España. Aunque suponga un coste para nuestro bolsillo, pasar la ITV en tiempo y forma es obligatorio.

Para cumplir con esta norma, la Dirección General de Tráfico puede multarnos si circulamos con un vehículo con la ITV caducada. Además, cuenta con la ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, por lo que policías locales y autonómicos también pueden multarnos por este motivo.

Durante el año pasado, cerca de 600.000 conductores fueron sancionados por este motivo. Estas son todas las multas que puedes recibir por incumplir la normativa y circular con la Inspección Técnica de Vehículos caducada.

Las sanciones pueden oscilar entre los 60 y los 500 euros, siendo infracciones leves, graves o muy graves. La primera de ellas es de 200 euros, por circular con la ITV caducada o desfavorable.

Si has intentado pasar la ITV y el resultado supone la inmovilización del vehículo, circular con el coche te supondrá 500 euros de multa. Por otro lado, si tras no haber superado la ITV no vuelves a pasarla en un plazo de dos meses, también tienes una infracción de 500 euros.