Estos son los días que necesita el hígado para regenerarse después de beber alcohol

No importa si bebes una cantidad menor o mayor, la ingesta de alcohol no es saludable en ningún caso Sin embargo, sus efectos si que nos pueden perjudicar más o menos dependiendo de la cantidad que bebamos

No importa si bebes una cantidad menor o mayor, la ingesta de alcohol no es saludable en ningún caso. Sin embargo, sus efectos si que nos pueden perjudicar más o menos dependiendo de la cantidad que bebamos. Un grupo de especialistas hepatólogos han establecido cuántos días necesita el hígado para recuperarse después de ingerir alcohol.

El Congreso Internacional del Hígado ha determinado que se necesitan tres días seguidos sin alcohol cada semana para cuidar este órgano, de vital importancia para el funcionamiento del prganismo. Además, este cuidado se debe acompañar con una dieta equilibrada durante el resto de días.

"Es un órgano grande, compeljo y multifuncional, que interviene en la digestión, secreta la bilies, almacena nutrientes, elimina tóxicos y sintetiza enzimas, proteínas y glucosa", explica la dietista y nutricionista del Hospital HM Delfos, Eva Rodríguez, para 'La Vanguardia'.

Las enfermedades de este órgano afectan a los jóvenes y de medianda edad, sobre todo con la publación vulnerable. "No es que digamos a la gente que no puede beber nada. Se pueden seguir algunas muy buenas reglas, como estar tres días sin beber cada semana, nunca consumir más de cinco unidades de alcohol seguidas y no más de 10 por semana", explicana Aleksander Krag, vicesecretario general de la Asociación Europea del Estudio del Hígado.