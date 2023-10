Estos son los casos en los que puedes perder el dinero del paro si el SEPE embarga tu cuenta

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se encarga de gestionar las prestaciones contributivas de empleo Aunque esta ayuda económica mensual puede verse afectada si la persona tiene una deuda pendiente

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se encarga de gestionar las prestaciones contributivas de empleo, y tiene como objetivo cubrir económicamente a las personas que quieren trabajar, pero que han perdido su empleo de forma temporal o definitiva. Aunque esta ayuda económica mensual puede verse afectada si la persona tiene una deuda pendiente.

Según apunta el SEPE desde su propia página oficial, es necesario haber trabajado y cotizado a la Seguridad Social al menos 360 días durante los seis años anteriores a la situación legal y desempleo para poder acceder a esta prestación contributiva.

En caso de que la persona desempleada tenga alguna deuda pendiente, la cuantía de esta ayuda mensual podrá verse reducida. Desde el propio organismo indican que la Seguridad Social puede embargar "la prestación contributiva o el subsidio por desempleo en aplicación de una orden judicial o resolución administrativa y en la cuantía que el título ejecutivo disponga".

Sin embargo, esta prestación no podrá verse reducida o embargada en caso de no superar la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De esta forma, si un desempleado cobra menos de 1.080 euros su pensión no contributiva no se vería afectada por el embargo.