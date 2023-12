¿Te han puesto una multa de tráfico? Podrías librarte si se trata de alguna de estas situaciones

La Dirección General de Tráfico está obligada a cumplir con una serie de requisitos para que las multas emitidas resulten válidas Las multas por saltarse el límite de velocidad tienen que incluir todos los datos que identifiquen al vehículo y al infractor

La Dirección General de Tráfico está obligada a cumplir con una serie de requisitos para que las multas emitidas resulten válidas. En caso contrario, la sanción podría resultar anulada, librándote de pagar la infracción. Para ello, debe de existir un error en el procedimiento o la formulación de la denuncia, entre otras situaciones excepcionales.

Las multas por saltarse el límite de velocidad tienen que incluir todos los datos que identifiquen al vehículo y al infractor, de la misma forma que los dispositivos utilizados para medir la velocidad deben estar homologados y certificados, superando sus inspecciones periódicas.

Las denuncias emitidas por un radar de la DGT deben cumplir con una serie de requisitos. La multa debe venir acompañada, como mínimo, con dos fotografías. En primer lugar, una panorámica del vehículo y el entorno y en segundo, un primer plano de la matrícula del coche. Tampoco tendrás que pagar la multa si las imágenes están borrosas y dificulta la identificación del vehículo.

La multa también quedará anulada si el radar no supera sus revisiones periódicas, no cuenta con un certificado de homologación o no está ubicado en un lugar correcto. Por otro lado, las infracciones de tráfico pueden prescribir si no se respetan los intervalos de notificación.