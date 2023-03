Estos son los beneficios ocultos de la proteína de guisante

Te contamos los beneficios de la proteína de guisante, que no son pocos La proteína de guisante es ideal para aquellas personas que no quieren o no pueden comer lácteos, carne o gluten

Puede que la mayoría de lectores no sepáis cuáles son los beneficios de la proteína de guisante, por lo que en esta publicación vamos a explicaros todas sus ventajas.

Evidentemente, los guisantes pertenecen a la familia de las legumbres, y sus variedades verde y amarilla son la que se suelen emplear para elaborar el polvo de proteína.

Este alimento contiene un alto porcentaje en vitaminas, minerales, oligoelementos y fibra. Además, es una gran fuente de vitamina B, potasio y ácido fólico y aporta una buena cantidad de hidratos de carbono, esenciales para los deportistas.

Asimismo, el proceso de fabricación de este producto es muy sencillo. Concretamente, su elaboración consiste en secar y pulverizar los guisantes hasta obtener un polvo vegetal natural.

Se emplea sobre todo en la elaboración de proteínas en polvo, por ello muchos usuarios han comenzado a ingerir batidos de este tipo para sustituir el suero de la leche. Dicho esto, cabe destacar que entre sus principales propiedades podemos citar las siguientes:

Contenido proteico de los guisantes : Para ser más exactos, gracias a los procesos de obtención de la proteína, vamos a disponer de un producto con un alto porcentaje de proteínas, además cargado de aminoácidos importantes, como los ramificados (BCAA) .

: Para ser más exactos, gracias a los procesos de obtención de la proteína, vamos a disponer de un producto . 100% vegetal : Esto significa que no contiene absolutamente ningún producto o subproductos de origen animal, por ello es ideal para los vegetarianos y veganos . Aun así, no es condición, obviamente, practicar este tipo de dietas para su consumo, y básicamente la equipararemos a cualquier otra fuente más de proteínas.

: Esto significa que . Aun así, no es condición, obviamente, practicar este tipo de dietas para su consumo, y básicamente la equipararemos a cualquier otra fuente más de proteínas. Hipoalergénica : La proteína de guisante no contiene gluten, uno de los alérgenos más extendidos. Además, entre el público vegano o vegetariano tampoco va a presentar problemas, como sí que pasa con la proteína de soja. También será una opción factible para aquellos que no puedan consumir proteína de huevo.

: La proteína de guisante no contiene gluten, Además, entre el público vegano o vegetariano tampoco va a presentar problemas, como sí que pasa con la proteína de soja. Sin lactosa : Al no provenir de una fuente láctea, no contiene lactosa , el azúcar de la leche y al cual muchas personas tienen intolerancia, que les puede causar malestar estomacal, hinchazón o gases.

: Al no provenir de una fuente láctea, , el azúcar de la leche y al cual muchas personas tienen intolerancia, que les puede causar malestar estomacal, hinchazón o gases. Bajo contenido en grasas y azúcares : La proteína de guisante prácticamente no contiene ni grasa ni azúcar, solo algunas trazas, por lo que su consumo está totalmente aceptado en cualquier tipo de dieta con la que se busque una fuente de pureza.

: La proteína de guisante con la que se busque una fuente de pureza. Valor biológico: Este parámetro es una forma de medir la calidad de la proteína basándose en si dispone del espectro completo (aminograma) de aminoácidos, donde se incluyen sobre todo los esenciales, es decir, aquellos que nuestro propio cuerpo no es capaz de crear, y nos veremos obligados a proveernos de ellos de forma externa (vía dieta y/o suplementación). Con ello se demuestra la capacidad de esta proteína para que nuestro cuerpo la utilice para generar nuevas estructuras proteicas. La proteína de guisante obtiene un buen puesto (valor de 65/100) en una escala comparativa con otras fuentes.

De hecho, esta proteína es ideal para aquellas personas que no quieren o no pueden comer lácteos, carne o gluten.