Este soltero consigue dejar prendada a su cita en 'First Dates' y ni se da cuenta: "Es genial"

Jose ha vuelto a España después de buscarse la vida en 40 países dispuesto a encontrar el amor

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Jose ha vuelto a España después de buscarse la vida en 40 países dispuesto a encontrar el amor y para cenar se ha encontrado con Celia que ha vivido muchos años en Alemania. Los dos comparten la pasión por viajar y haber viajado por el mundo.

A Celia le ha parecido que Jose es un hombre muy misterioso, y que su estética -de chico duro todo tatuado- engaña mucho cuando muestra su personalidad. Hace 30 años que Claudia se casó y desde emtpmces no se ha enamorado. La cita entre ambos ha ido viento en popa, los dos son dos mochileros empedernidos con los mismos gustos musicales y la química ha surgido entre los dos, desde el primer plato.

En lo único que no han coincidido es en los tatuajes, a Jose le encantan y a Celia no le gustan, pero le ha dado exactamente igual al conocerlo: "Es genial". En el momento de la decisión final ambos lo han tenido claro, querían volverse a ver.