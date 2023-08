El soltero que se parece a Franco es rechazado en 'First Dates': "Todo un cuadro"

El programa de Cuatro recibe nuevos solteros y solteras que acuden buscando pareja al espacio En esta última emisión, destacó la cena entre Ketty y Vicente

Uno de los programas que no descansa durante la época veraniega es 'First Dates'. El programa de Cuatro recibe nuevos solteros y solteras que acuden buscando pareja al espacio. Como ocurre dentro y fuera de la pequeña pantalla, no todos tienen la misma suerte. En esta última emisión, destacó la cena entre Ketty y Vicente.

Ketty confiesa que es "una persona difícil de llevar, un toro brava" y que incluso alguna vez "no me aguanto ni yo misma". Dice que nunca ha sentido las sonadas mariposas en el estómago, pero si guarda gran cariño a los animales, de los cuáles tiene hasta 40: "13 ninfas, 26 agapornis, 1 gallina y 4 gatos, uno con 19 años que se va meando por todos los sitios, está como als personas mayores", decía en su presentación.

Por otro lado tenemos a Vicente, al que le sacan un gran parecido con el dictador Francisco Franco. Aunque, no es el único semejante que le encuentran, ya que alguna que otra vez lo han comparado con Osama Bin Laden. A Vicente no parece importarle, ya que suele contestar con un "pues vale".

Sin embargo, quién no le parecía indiferente era Ketty: "Eres una mujer con poderío... no te voy a decir que apabulles, pero casi, casi... eres, eres, sabes que soy o estoy, tú es que eres", le explicaba a Ketty, que no entendía muy bien a que se refería.

Finalmente, Ketty confesó que no se imaginaba con él, ni siquiera para una noche. "Me imagino que se baja los pantalones y tiene los calzoncillos hasta las rodillas, todo un cuadro".