Un soltero de 'First Dates' rechaza a su cita... ¡Por no hablar catalán!

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En esta ocasión, el restaurante citó a Aleix y Abril en un encuentro accidentado.El joven Aleix, de 19 años, es un estudiante de Educación Física y socorrista que ha decidido participar en el programa First Dates. En su presentación, Aleix explica que está buscando una chica que sea más bajita que él y, sobre todo, que sea "catalaneta".Durante la cita, Aleix conoce a Abril, y se da cuenta de que ella es de Barcelona, específicamente de Sant Celoni.

EL IDIOMA, UN PROBLEMA

Sin embargo, a medida que avanza la cita, se dan cuenta de que no están hechos el uno para el otro. Aleix, que es un apasionado de los deportes, le pregunta a Abril si hace alguna actividad física, y ella responde que solo practica yoga y poco más. "No puedo estar con una chica que no cumple con mis expectativas de vida", afirma Aleix ante las cámaras.Además, el tema de la lengua catalana se convierte en un obstáculo durante la cita. Abril explica que utiliza tanto el catalán como el castellano porque tiene mucha familia fuera de Cataluña. Aleix de inmediato deja claro que esto no le convence: "Puedes ser catalaneta, pero no me hablas en catalán. Ni siquiera noté tu acento", reconoce.

Tampoco coinciden en su ideología política. Mientras que Aleix se define como "independentista y de izquierdas", Abril afirma que la política no es su fuerte, pero que prefiere que Cataluña siga parte de España. En cuanto a los gustos musicales, tampoco están de acuerdo: Aleix solo escucha artistas catalanes, mientras que Abril es fanática de reguetón y Quevedo.En resumen, Aleix decide no tener una segunda cita con Abril. "Me siento muy cómodo hablando catalán y tú me has dicho que hablas mucho castellano", justifica en el momento de la decisión final.