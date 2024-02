Este soltero de 'First Dates' estuvo a punto de entrar en una secta

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Patricia ha llegado al programa queriendo conocer a alguien afín a ella. Alejandro buscaba una chica con la que poder compartir sus ratos libres. Después de conocerse durante un rato largo y tendido Alejandro ha contado una anécdota que dejaba en shock a la soltera.

"Casi entro en una secta", decía Alejandro. Al ver que Patricia se quedaba con la boca abierta y quería saber más acerca de la historia, el soltero proseguía contando que estaba en Barcelona y se perdió por las calles, entonces le captaron y llevaron a una sala donde le enseñaron vídeos, pero, cuando le pidieron dinero supo que algo no estaba bien y huyó.

Al llegar al final de la cita Alejandro ha decidido que sí que quiere conocer a Patricia, pero ella ha decidido que tendrá una segunda cita pero "en plan chill, fluyendo". Esperemos que todo fluya a buen puerto y se puedan seguir conociendo y tener una relación próspera.