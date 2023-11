El soltero más adulador de la historia de 'First Dates' la lía en el último momento: "Las rusas tiene que pagar su parte porque estamos en Europa"

Leo se define como un amante de las mujeres pero ahora quiere sentar la cabeza

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Nailia es masajista, es rusa pero hace diez años que vive en España. Ha venido al programa a buscar un amor largo y duradero, estuvo casada durante diez años pero se separó porque sufrió una infidelidad. A cenar con ella ha llegado Leo de 67 años y la definición de casanova. Si pudiera reencarnarse lo haría en una abeja "me encanta pupular por muchas flores", nada más llegar le ha regalado una rosa a su cita pero a Nailia no le ha gustado ni el detalle, ni él: "para regalarme una rosa solo, me gustan más".

Además el bigote de Leo tampoco le ha convencido nada, durante la cena él le ha contado que era muy promiscuo y que le gustaban mucho las mujeres. Algo que a Nailia no le ha gustado nada, pero luego Leo ha conseguido llevarla a su terreno con su constante adulación pero en el último momento con la llegada de la cuenta, lo ha vuelto a empeorar: "Las rusas tiene que pagar su parte porque estamos en Europa"

En el momento de la decisión final, él tenía claro que quería repetir cita, pero Naila ha tardado mucho en decidirse: "No lo sé...es muy difícil", ha dicho. Pero finalmente se ha decantado por un sí aunque ha recalcado los motivos que le han echado para atrás: en primer lugar el bigote y en segundo lugar, que Leo no la invitase. Aún así, ha decidido darle una segunda oportunidad.