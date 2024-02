Esta soltera uruguaya de 'First Dates' confiesa a su cita que tendría que pasar para quedarse en España

Encontrar el amor se trata de uno de los aspectos más importantes en la vida de muchas personas. Por este motivo, 'First Dates' se ha convertido en uno de los programas más visto de Cuatro. El programa de citas de Mediaset recibe a múltiples solteros y solteras, que buscan pareja mientras comparten una deliciosa cena.

Los protagonistas de la última emisión fueron Jota, aficionado de la fotografía y Jime, una uruguaya que reside en Madrid disfrutando de un Erasmus. Ambos se han gustado desde el comienzo, compartiendo pasiones y visión de vida, por lo que la cita marchaba más que bien.

La uruguaya revelaba estar disfrutando de la capital de España, tanto de las salidas culturales como las nocturnas. "Salgo bastante si lo entiendes como fiesta. Pero podría estar saliendo todos los días yendo a museos", confesaba. Una afición que le ha gustado a Jota, y que también dice compartir.

Sin embargo, hay un obstáculo que podría cambiar el rumbo de esta posible pareja. "Sé que me voy", comentaba Jime, hablando sobre el regreso a su país natal. La distancia es un tema delicado para la uruguaya: "No es lo mío. No funciona. Cero". Por otro lado, Jota tiene claro que "intentaría que se quedara en España". Para que eso suceda, solo hay un escenario posible: "Si encuentro al hombre de mi vida".