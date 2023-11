Esta soltera se rebota por tener una cita a ciegas en 'First Dates': "Para quitarme las bragas tengo que verlo y si no lo puedo ver..."

María Dolores ha decido contarle sus memorias de su vida loca en Ibiza a su cita Celestino, un carretillero gallego se ha quedado a cuadros

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas, y este 29 de noviembre 'First Dates' ha seguido el concepto 'a ciegas' al pie de la letra, porque los concursantes cenarán con los ojos vendados, para centrarse en. la conversación y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, como siempre decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Dolores, se define como una hippie "pero sin rastas", de joven le encantaba la fiesta, pasaba mucho tiempo de fiesta. Antes llevaba la vida de los Rolling Stones y ahora "mi vida es más aburrida que un concierto de Pablo Alborán". Quiere encontrar a alguien que le devuelva la chispa.

A cenar con ella ha venido Celestino, un carretillero gallego al que le gusta la vida calmada. Celestino, tiene una hija y se lleva estupendamente con su exmujer, tienen custodia compartida pero a Dolores no le ha gustado mucho: "En las parejas hay que acabar mal".

Maria Dolores no ha tenido ningún tipo de filtro con su cita, después de un par de mentiras como decirle que tenía 42 años y que estaba escribiendo un libro.

Ella le ha soltado que en verdad quería que fuera japonés: "Me he cepillado a casi todas las razas de hombres, solo me falta un japonés" le ha dicho. A priori no tenían nada que ver, pero lo bruta y directa que ha sido Dolores parece haber agradado a Celestino, aunque a ella él no le ha convencido: "Yo a este hombre lo veo muy soso" y ha añadido "además para quitarme las bragas tengo que verlo y si no lo veo..."

En la decisión final, Celestino sí apostaba por una segunda cita pero Dolores le ha rechazado y antes de quitarse la venda ha dicho: "como ahora esté bueno me voy a estar dando de golpes contra la pared".

Al quitarse la venda, le ha sorprendido "ah pues no eres feo" pero se han mantenido en su posición: no habrá segunda cita.