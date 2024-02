Esta soltera de 'First Dates' se ríe a carcajadas ante esta extraña pregunta: "¿El tamaño...?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Toni ha venido al programa con muchos complejos, sobre todo por su altura, quiere encontrar una chica a la que no le importe estar con un chico bajo. Por su parte Richel ha comentado que a ella le gustan los chicos un poco más altos que Toni.

Aun así la cita ha seguido de una manera tranquila, se han hecho preguntas sobre su vida y él ha dicho que le gustan las latinas aunque suele estar acostumbrado a estar con colombianas. A Richel le gusta el reguetón y ha propuesto enseñar a su cita a bailarlo.

En un punto de la conversación, Toni ha preguntado a Richel si el tamaño del pene importa y ella no ha podido por más que reírse a carcajadas. Ella ha contestado contundente que depende de cómo lo usen. El soltero ha añadido que de él nunca se han quejado.

Al terminar la cita los dos solteros han decidido que pueden seguir conociéndose pero para un rollete no para una relación amorosa larga.