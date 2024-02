Esta soltera de 'First Dates' fulmina a su cita por no acertar su edad: "Te mato, ya te voy a decir que no"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Delfi, una soltera que tenía muy claras las ideas y los requisitos físicos del tipo de hombre que quiere en su vida. A cenar con ella ha llegado Óscar, un fotógrafo de 46 años que desde el primer momento no le ha entrado por el ojo. La soltera pidió al programa un chico que tuviese pelo, tanto en la cabeza como en la cara, pero que estuviese depilado. Que le gustasen los niños, que amase a los animales y que fuese "un culo inquieto", con ganas de hacer muchas cosas.

Pero cuando entró Óscar, Delfi tenía más requisitos: "No me ha terminado de gustar. Me gusta más un chico un poco más alto, más fuertote... Tiene barbita y pelo, que yo eso sí lo había pedido, pero no sé, me ha faltado algo", confesó fuera de cámaras. A pesar de no haberle atraído en absoluto, la soltera accedió a cenar con él y darle la oportunidad de conocerlo. Charlaron de muchas cosas y hasta llegó a motivarse con algunas cosas que le decía Óscar sobre su vida.

Durante la cena Delfi le contó que tenía 3 hijos y había pasado por 4 parejas, Óscar también tenía dos hijos. La soltera quiso insistir en que adivinase su edad, porque considera que se conserva muy bien. Pero la respuesta de su soltero no le ha gustado nada: "Unos 41 años" le ha dicho, a lo que ella le ha respondido molesta: "Te mato, ya te voy a decir que no en la cita".

Y así ha sido porque entre que para Delfi "le faltan unos cinco kilos", y para Óscar no había surgido la chispa, en la decisión final ambos han rechazado volver a verse.