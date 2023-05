Una soltera de 'First Dates' sorprende a su cita con unas esposas...y terminan así

Jessica ha venido a 'First Dates' en busca del amor Los solteros han conectado desde el primer momento

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Jessica ha venido desde Pontevedra, para pasar una velada en el restaurante de 'First Dates'. La gallega tenía las cosas muy claras así que no ha dudado en traerse unas esposas y dejarlas encima de la barra: "yo busco a alguien que sepa que hacer con esto", ha dicho ante las cámaras. Mientras que el camarero de 'First Dates' jugaba con las esposas Luis ha abierto la puerta.

Luis no ha tardado en llegar, y con las esposas como su único recibimiento, ha tenido claro que no se trataba de una policía y se le ha escapado una sonrisa tímida. "Suele haber más noches en las que salgo y ligo que en las que no" así se presentaba el estudiante de biología.

En seguida, se ha sentado en la mesa con su soltera y sobre las esposas le ha dicho: "me gustan las chicas abiertas". A priori, la conexión ha surgido entre ellos desde el primer momento: ambos son amantes del deporte, no creen en las relaciones abiertas y consideran que en el sexo hay que innovar.

Durante la cena, ambos han mostrado complicidad, pero Jessica ha dejado claro que el físico era muy importante, y Luis no le ha acabado de convencer. Algo que a él también le ha pasado con la gallega. Tan de acuerdo han estado en todo, que hasta en la decisión final los dos han decidido no tener una segunda cita... y dejarle las esposas al camarero en la barra.